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Общество

Новогодняя ёлка прошла для детей участников СВО в Стругах Красных

Новогодняя ёлка для детей участников СВО прошла в районном Доме культуры в Стругах Красных сегодня, 27 декабря, сообщает газета «Струги».

  • Новогодняя ёлка прошла для детей участников СВО в Стругах Красных
    Фото: газета «Струги»
  • Новогодняя ёлка прошла для детей участников СВО в Стругах Красных
    Фото: газета «Струги»
  • Новогодняя ёлка прошла для детей участников СВО в Стругах Красных
    Фото: газета «Струги»
  • Новогодняя ёлка прошла для детей участников СВО в Стругах Красных
    Фото: газета «Струги»
  • Новогодняя ёлка прошла для детей участников СВО в Стругах Красных
    Фото: газета «Струги»
  • Новогодняя ёлка прошла для детей участников СВО в Стругах Красных
    Фото: газета «Струги»
  • Новогодняя ёлка прошла для детей участников СВО в Стругах Красных
    Фото: газета «Струги»
  • Новогодняя ёлка прошла для детей участников СВО в Стругах Красных
    Фото: газета «Струги»
  • Новогодняя ёлка прошла для детей участников СВО в Стругах Красных
    Фото: газета «Струги»

«Ведущая Валентина Развозжаева встретила ребят и сразу окунула в праздничную атмосферу. Она загадала загадки, а затем все пустились танцевать, водить хоровод и играть возле ёлки. Ну и какой Новый год без Снегурочки! Она пришла с заводной музыкой, которая не оставила никого равнодушным, и предложила зажечь огоньки на ёлке. Но они не зажглись, поскольку вредная Баба-яга помешала. Она не хотела, чтобы ребята веселились. Подбодрить детей пришёл на праздник спортивный зайчик. Он сам любит спорт и детвору подключил – провёл с ними весёлую зарядку. Хорошо поиграли с родителями в снежки. А Дедушка Мороз пришёл и зажёг огоньки на ёлочке, и праздник продолжился», – говорится в сообщении.

После окончания праздника все дети получили новогодние подарки.

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