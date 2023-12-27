Новогодняя ёлка прошла для детей участников СВО в Стругах Красных

19:26, 27 декабря 2023, ПАИ

Новогодняя ёлка для детей участников СВО прошла в районном Доме культуры в Стругах Красных сегодня, 27 декабря, сообщает газета «Струги».



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»

















«Ведущая Валентина Развозжаева встретила ребят и сразу окунула в праздничную атмосферу. Она загадала загадки, а затем все пустились танцевать, водить хоровод и играть возле ёлки. Ну и какой Новый год без Снегурочки! Она пришла с заводной музыкой, которая не оставила никого равнодушным, и предложила зажечь огоньки на ёлке. Но они не зажглись, поскольку вредная Баба-яга помешала. Она не хотела, чтобы ребята веселились. Подбодрить детей пришёл на праздник спортивный зайчик. Он сам любит спорт и детвору подключил – провёл с ними весёлую зарядку. Хорошо поиграли с родителями в снежки. А Дедушка Мороз пришёл и зажёг огоньки на ёлочке, и праздник продолжился», – говорится в сообщении.

После окончания праздника все дети получили новогодние подарки.