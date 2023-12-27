Великолукские коммунальщики устраняют последствия снегопада
Коммунальные службы Великих Лук работают в усиленном режиме в связи с ухудшением погодных условий, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.
Сегодня в ночную смену вышло пять единиц техники муниципального предприятия «Спецавтохозяйство». Главная задача – ликвидация последствий снегопада.
Ранее стало известно, какая погода будет в Псковской области в оставшиеся до Нового года дни и в новогодние праздники.
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27 декабря 2023
Митрополит Арсений назначен исполняющим обязанности ректора Псково-Печерской духовной семинарии