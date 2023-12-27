Великолукские коммунальщики устраняют последствия снегопада

21:51, 27 декабря 2023, ПАИ

Коммунальные службы Великих Лук работают в усиленном режиме в связи с ухудшением погодных условий, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Сегодня в ночную смену вышло пять единиц техники муниципального предприятия «Спецавтохозяйство». Главная задача – ликвидация последствий снегопада.

Ранее стало известно, какая погода будет в Псковской области в оставшиеся до Нового года дни и в новогодние праздники.