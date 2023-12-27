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Общество

Погода начнёт делать подарки: чего ожидать псковичам на новогодних каникулах

О погоде в оставшиеся до Нового года дни и в новогодние праздники рассказали в Псковском гидрометцентре. Предварительный прогноз озвучила в беседе с корреспондентом ПАИ начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

Погода на НГ в Псковской области. Фото: ПАИ

До 31 декабря погода ожидается неустойчивой, отметила метеоролог. В Псковской области выпадут осадки в виде снега, мокрого снега. В отдельные дни – снег с дождём, потому что дневные температуры будут положительными – от 0 до +5 градусов. Осадки – от небольших до умеренных.

Однако начало 2024 года будет в Псковской области комфортным.

«Всё-таки в Новый год погода начнёт делать подарки псковичам и перестраиваться на зимнюю, новогоднюю с понижением температуры. Ожидается небольшой снег. Именно снег, а не снег с дождём. Новогодние каникулы должны пройти под знаком температуры «минус»: ночью и днём до -7...-10 градусов мороза. Дневные температуры – от 0 до - 5. Сильный ветер не прогнозируем, все должно быть достаточно приятно», – подчеркнула Тала Нещадимова.

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