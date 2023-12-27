Полицейские поздравили детей в Новосокольническом районе

22:34, 27 декабря 2023, ПАИ

Сотрудники МО МВД России «Новосокольнический» присоединились к акции «Полицейский Дед Мороз», сообщает газета «Новосокольнический край».

Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Александр Шедченков и инспектор по делам несовершеннолетних Тамара Артамонова посетили службу социальной реабилитации несовершеннолетних Центра социального обслуживания Новосокольнического района. Они поздравили детей и вручили им новогодние подарки.

«Праздник получился весёлым и жизнерадостным. Не только воспитанники, но и взрослые получили массу положительных эмоций. Ведь в преддверии Нового года нет ничего приятнее, чем видеть счастливые глаза детей», – отметили в газете.

Ранее сообщалось, что полицейские поздравили детей в Порховском районе.