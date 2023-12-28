Михаил Ведерников принял участие в Госсовете под председательством Владимира Путина

07:01, 28 декабря 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в заседании Государственного совета, которое провел президент России Владимир Путин в Кремле. Основная тема совещания — укрепление роли педагога и наставника. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Глава государства поручил правительству подготовить решение проблемы оплаты труда учителей в России. «Нужно совершенствовать, делать более справедливыми механизмы оплаты труда педагогов», — сказал Путин. По его словам, работа учителя должна оплачиваться по единым, понятным и прозрачным правилам.

Владимир Путин также предложил учредить в стране ежегодную премию «Наставник года». Он заметил, что определённые шаги для повышения престижа и статуса наставников должны предпринять и все регионы.

В 2024 году в Псковской области на сферу образования планируется направить более 12,5 млрд рублей. Часть средств пойдет на строительство, капитальный ремонт и реконструкцию школ.

В регионе также сохранится комплекс новых мер поддержки педагогов, который введен в начале этого года. На поддержку педагогов из консолидированного бюджета выделят 470 млн рублей.