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Михаил Ведерников принял участие в Госсовете под председательством Владимира Путина

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в заседании Государственного совета, которое провел президент России Владимир Путин в Кремле. Основная тема совещания — укрепление роли педагога и наставника. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: kremlin.ru

Глава государства поручил правительству подготовить решение проблемы оплаты труда учителей в России. «Нужно совершенствовать, делать более справедливыми механизмы оплаты труда педагогов», — сказал Путин. По его словам, работа учителя должна оплачиваться по единым, понятным и прозрачным правилам.

Владимир Путин также предложил учредить в стране ежегодную премию «Наставник года». Он заметил, что определённые шаги для повышения престижа и статуса наставников должны предпринять и все регионы.

В 2024 году в Псковской области на сферу образования планируется направить более 12,5 млрд рублей. Часть средств пойдет на строительство, капитальный ремонт и реконструкцию школ.

В регионе также сохранится комплекс новых мер поддержки педагогов, который введен в начале этого года. На поддержку педагогов из консолидированного бюджета выделят 470 млн рублей.

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