Жителя Пушкиногорского района осудили за использование поддельных водительских прав

09:57, 28 декабря 2023, ПАИ

Жителя Пушкиногорского района осудили за использование поддельного водительского удостоверения. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что в мае 42-летний житель Пушкиногорского района оформил на неизвестном интернет-сайте заявку на покупку поддельного водительского удостоверения, а после звонка неизвестного он перевёл на эти цели девять тысяч рублей.

В июле на одной из АЗС пушкиногорец получил от неизвестного поддельное водительское удостоверение на своё имя. Права были изготовлены способом цветной струйной печати, но не по технологии АО «Госзнак».

30 июля сотрудники ОГИБДД остановили мужчину за рулём автомобиля, чтобы проверить его документы. На требование сотрудника полиции житель Пушкиногорского района предъявил ему поддельное водительское удостоверение.

В судебном заседании мужчина, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК РФ, полностью признал вину.

Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы на срок четыре месяца.