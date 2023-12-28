Опубликованы фотографии с места пожара в Пушкинских Горах
Фотографии с места пожара в Пушкинских Горах, где пострадали два человека, опубликовал Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
Напомним, 27 декабря в 22:03 в Пушкинских Горах на улице Ленина в двухэтажном многоквартирном жилом доме в двухкомнатной квартире в комнате огнём были повреждены диван и обои.
При пожаре пострадали два человека 49 и 50 лет. Их доставили в медучреждение. Всего было эвакуировано шесть человек.
Предварительной причиной возгорания названо неосторожное обращение с огнём при курении.
Комментарии: 0 Обсудить >>>