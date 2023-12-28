Опубликованы фотографии с места пожара в Пушкинских Горах

10:38, 28 декабря 2023, ПАИ

Фотографии с места пожара в Пушкинских Горах, где пострадали два человека, опубликовал Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Напомним, 27 декабря в 22:03 в Пушкинских Горах на улице Ленина в двухэтажном многоквартирном жилом доме в двухкомнатной квартире в комнате огнём были повреждены диван и обои.

При пожаре пострадали два человека 49 и 50 лет. Их доставили в медучреждение. Всего было эвакуировано шесть человек.

Предварительной причиной возгорания названо неосторожное обращение с огнём при курении.