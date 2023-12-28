Жителям Псковской области рассказали, каким будет график работы «Экопрома» в новогодние праздники
Каким будет график работы «Экопрома» в праздничные дни, жителям Псковской области рассказали в группе «Мехуборка. Псков» в соцсети «ВКонтакте».
Филиал ООО «Экопром» уведомил жителей региона, что вывоз твёрдых коммунальных отходов в праздничные дни будет осуществляться в прежнем режиме.
Ознакомиться с графиком вывоза отходов можно на официальном сайте.
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