Жителям Псковской области рассказали, каким будет график работы «Экопрома» в новогодние праздники

15:15, 28 декабря 2023, ПАИ

Каким будет график работы «Экопрома» в праздничные дни, жителям Псковской области рассказали в группе «Мехуборка. Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Филиал ООО «Экопром» уведомил жителей региона, что вывоз твёрдых коммунальных отходов в праздничные дни будет осуществляться в прежнем режиме.

Ознакомиться с графиком вывоза отходов можно на официальном сайте.

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