Пять человек пострадали в ДТП на трассе в Невельском районе

12:57, 28 декабря 2023, ПАИ

Пять человек пострадали в ДТП на трассе в Невельском районе. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Столкновение автомобилей Chery Tiggo и LADA Granta произошло на 117-м километре автодороги Ольша – Велиж – Усвяты – Невель, в деревне Черный Двор Невельского района.

В результате ДТП в автомобиле LADA пострадали двое взрослых и два ребёнка. Они госпитализированы в медучреждение.

Также пострадала водитель Chery, она также госпитализирована.



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»















На месте работают бригады скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.