Пять человек пострадали в ДТП на трассе в Невельском районе
Пять человек пострадали в ДТП на трассе в Невельском районе. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
Столкновение автомобилей Chery Tiggo и LADA Granta произошло на 117-м километре автодороги Ольша – Велиж – Усвяты – Невель, в деревне Черный Двор Невельского района.
В результате ДТП в автомобиле LADA пострадали двое взрослых и два ребёнка. Они госпитализированы в медучреждение.
Также пострадала водитель Chery, она также госпитализирована.
-
Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
-
Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
-
Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
-
Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
-
Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
-
Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
-
Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
-
Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
На месте работают бригады скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>