Два года колонии грозит псковичу за избиение супруги стулом
И. о. первого заместителя прокурора города Пскова утвержден обвинительный акт в отношении 32-летнего жителя Пскова, обвиняемого в умышленном причинении легкого вреда здоровью. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре города.
Молодой человек поссорился с супругой и ударил ее стулом по голове.
Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу. Санкция п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде двух лет лишения свободы.
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