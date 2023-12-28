Два года колонии грозит псковичу за избиение супруги стулом

15:14, 28 декабря 2023, ПАИ

И. о. первого заместителя прокурора города Пскова утвержден обвинительный акт в отношении 32-летнего жителя Пскова, обвиняемого в умышленном причинении легкого вреда здоровью. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре города.

Молодой человек поссорился с супругой и ударил ее стулом по голове.

Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу. Санкция п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде двух лет лишения свободы.