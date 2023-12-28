Пскович сломал другу челюсть во время ссоры

15:48, 28 декабря 2023, ПАИ

Житель Пскова сломал своему другу челюсть во время конфликта, сообщили ПАИ в прокуратуре города.

Во время ссоры у жилого многоквартирного дома 29-летний пскович несколько раз ударил друга в челюсть и нос. В итоге у мужчины – перелом нижней челюсти со смещением.

Пскович обвиняется в совершении преступления по части 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде трёх лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.