Пскович сломал другу челюсть во время ссоры
Житель Пскова сломал своему другу челюсть во время конфликта, сообщили ПАИ в прокуратуре города.
Во время ссоры у жилого многоквартирного дома 29-летний пскович несколько раз ударил друга в челюсть и нос. В итоге у мужчины – перелом нижней челюсти со смещением.
Пскович обвиняется в совершении преступления по части 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде трёх лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
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