Коллектив филиала ООО «Экопром» поздравляет всех жителей Псковской области с Новым годом
Коллектив филиала ООО «Экопром» поздравляет всех жителей Псковской области с Новым годом!
Осталось совсем немного времени – и нынешний год станет частью истории. Пусть новый, 2024 год принесёт в ваш дом счастье и благополучие! Пусть желания, загаданные в новогоднюю ночь, обязательно сбудутся, а год принесёт приятные сюрпризы, душевное спокойствие, удачу и успех!
С наступающим Новом годом!
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