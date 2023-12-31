Коллектив филиала ООО «Экопром» поздравляет всех жителей Псковской области с Новым годом

14:59, 30 декабря 2023, ПАИ

Коллектив филиала ООО «Экопром» поздравляет всех жителей Псковской области с Новым годом!

Осталось совсем немного времени – и нынешний год станет частью истории. Пусть новый, 2024 год принесёт в ваш дом счастье и благополучие! Пусть желания, загаданные в новогоднюю ночь, обязательно сбудутся, а год принесёт приятные сюрпризы, душевное спокойствие, удачу и успех!

С наступающим Новом годом!

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