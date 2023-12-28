Псковская область вошла в пятёрку лучших регионов по оперативному тушению пожаров

17:01, 28 декабря 2023, ПАИ

ГУ МЧС России по Псковской области входит в пятёрку лучших подразделений по стране с точки зрения реагирования и тушения пожаров. Об этом рассказал начальник регионального ведомства Сергей Лаврухин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 28 декабря.

«Мы входим в пятёрку лучших по стране с точки зрения реагирования и качества тушения пожаров. То есть возникший пожар быстро отслеживается и ликвидируется», – отметил Сергей Лаврухин.

Летом количество лесных пожаров в Псковской области выросло в два раза, но все пожары были ликвидированы вовремя, подчеркнул Сергей Лаврухин.