Итоги работы Псковского МЧС обсуждают в медиацентре ПАИ

14:35, 28 декабря 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая итогам работы ГУ МЧС России по Псковской области, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 28 декабря.

Как отразился на псковских спасателях визит главы МЧС в Псковскую область, скольких людей на воде, в пожарах, в лесу спасли, как встретить Новый год и провести рождественские каникулы безопасно?

Об этом и многом другом расскажет начальник ГУ МЧС России по Псковской области Сергей Лаврухин.