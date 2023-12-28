«Газпром» и ГУ МЧС России по Псковской области подписали соглашение

17:34, 28 декабря 2023, ПАИ

Соглашение о взаимодействии между АО «Газпром газораспределение Псков» и ГУ МЧС России по Псковской области подписали 27 декабря. В церемонии приняли участие генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов и начальник ГУ МЧС России по Псковской области Сергей Лаврухин. Об этом ПАИ сообщили в компании.

Соглашение рассчитано на дальнейшую совместную информационно-профилактическую работу с населением. Сотрудники МЧС и специалисты газовых компаний будут проводить мероприятия по разъяснению гражданам правил безопасности в быту, в том числе безопасному использованию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Среди направлений сотрудничества, указанных в соглашении: разработка и распространение информационных материалов по профилактике возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе нештатных ситуаций, связанных с эксплуатацией внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, совместные информационные кампании на федеральном и региональном уровнях по пропаганде безопасности жизнедеятельности, реализация совместных просветительских, творческих и иных проектов, мероприятий и инициатив в сфере профилактики возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе нештатных ситуаций, связанных с эксплуатацией ВДГО и ВКГО.

«Взаимоотношения между нашими службами всегда складывались конструктивно, уверен, что это соглашение позволить работать еще более эффективно и принесет пользу не только нашим службам, но и, в первую очередь, жителям региона», – отметил Антон Дымов.