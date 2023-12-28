Пскович убил знакомого, трижды ударив его ножом в лицо
До 15 лет тюрьмы грозит псковичу за убийство знакомого, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
Установлено, что в январе 2023 года 45-летний пскович познакомился с мужчиной в одном из кафе города во время распития алкоголя. После закрытия заведения они приехали в квартиру убийцы и продолжили там выпивать.
Внезапно между ними возник конфликт, переросший в потасовку. Во время драки пскович несколько раз ударил мужчину кулаками в лицо, повалив на пол. Попытавшись задушить нового знакомого, злоумышленник схватил кухонный нож и трижды ударил им мужчину в лицо, нанеся несовместимые с жизнью повреждения.
Пскович обвиняется в совершении преступления по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для дальнейшего рассмотрения.
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