Пскович убил знакомого, трижды ударив его ножом в лицо

18:16, 28 декабря 2023, ПАИ

До 15 лет тюрьмы грозит псковичу за убийство знакомого, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что в январе 2023 года 45-летний пскович познакомился с мужчиной в одном из кафе города во время распития алкоголя. После закрытия заведения они приехали в квартиру убийцы и продолжили там выпивать.

Внезапно между ними возник конфликт, переросший в потасовку. Во время драки пскович несколько раз ударил мужчину кулаками в лицо, повалив на пол. Попытавшись задушить нового знакомого, злоумышленник схватил кухонный нож и трижды ударил им мужчину в лицо, нанеся несовместимые с жизнью повреждения.

Пскович обвиняется в совершении преступления по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для дальнейшего рассмотрения.