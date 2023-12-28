23 жителя Южной Азии пытались незаконно пересечь госграницу в Псковской области

18:32, 28 декабря 2023, ПАИ

23 жителя Южной Азии пытались незаконно пересечь государственную границу в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального пограничного управления ФСБ России.

Две группы иностранных граждан, состоящие из 23 жителей Южной Азии, задержали пограничники в Печорском районе. Выяснилось, что иностранцы собирались незаконно пересечь российско-эстонскую границу в поисках лучших условий жизни в странах ЕС. При этом у шести человек какие-либо документы на право выезда из России отсутствовали.

В отношении указанных шести граждан пограничное управление возбудило уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 322 УК РФ. Остальные иностранцы на основании решения Печорского районного суда привлечены к административной ответственности в виде штрафов с принудительным административным выдворением за пределы России.

Ранее сообщалось, что по решению Печорского суда из России также выдворят 17 граждан Индии.