Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

23 жителя Южной Азии пытались незаконно пересечь госграницу в Псковской области

23 жителя Южной Азии пытались незаконно пересечь государственную границу в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального пограничного управления ФСБ России.

23 жителя Южной Азии пытались незаконно пересечь госграницу в Псковской области. Фото здесь и далее: пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Псковской области

Две группы иностранных граждан, состоящие из 23 жителей Южной Азии, задержали пограничники в Печорском районе. Выяснилось, что иностранцы собирались незаконно пересечь российско-эстонскую границу в поисках лучших условий жизни в странах ЕС. При этом у шести человек какие-либо документы на право выезда из России отсутствовали.

В отношении указанных шести граждан пограничное управление возбудило уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 322 УК РФ. Остальные иностранцы на основании решения Печорского районного суда привлечены к административной ответственности в виде штрафов с принудительным административным выдворением за пределы России.

Ранее сообщалось, что по решению Печорского суда из России также выдворят 17 граждан Индии.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













28 декабря 2023

Эксперт назвал основные ошибки при установке новогодней ёлки
28 декабря 2023

Новогодняя ёлка зажглась на берегу Смолинского озера в Палкино
28 декабря 2023

Средневековые голосники обнаружили при реставрации церкви Николы со Усохи в Пскове
28 декабря 2023

Квест по поиску Деда Мороза организовали для детей в Пыталово
28 декабря 2023

Сергей Лаврухин: В Пскове достойное патриотическое воспитание
28 декабря 2023

23 жителя Южной Азии пытались незаконно пересечь госграницу в Псковской области
28 декабря 2023

Что помогает придумывать интересные вопросы для квиза, рассказал эксперт
28 декабря 2023

Губернатор вручил государственные и региональные награды отличившимся псковичам

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...