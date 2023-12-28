17 граждан Индии выдворят из России по решению Печорского суда

10:50, 28 декабря 2023, ПАИ

17 граждан Индии выдворят за пределы России за нарушение правил пограничного режима. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Следствие установило, что одна женщина и 16 мужчин находились в пограничной зоне без индивидуального пропуска. Кроме того, они нарушили режим пребывания в России, поскольку не уехали из страны по истечении срока пребывания.

Печорский районный суд назначил правонарушителям наказание в виде штрафа от 500 рублей до 2 000 рублей с административным выдворением за пределы России.

Напомним, что ранее в Печорском районе пограничники задержали две группы иностранцев.