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Происшествия

17 граждан Индии выдворят из России по решению Печорского суда

17 граждан Индии выдворят за пределы России за нарушение правил пограничного режима. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Следствие установило, что одна женщина и 16 мужчин находились в пограничной зоне без индивидуального пропуска. Кроме того, они нарушили режим пребывания в России, поскольку не уехали из страны по истечении срока пребывания.

Печорский районный суд назначил правонарушителям наказание в виде штрафа от 500 рублей до 2 000 рублей с административным выдворением за пределы России.

Напомним, что ранее в Печорском районе пограничники задержали две группы иностранцев.

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