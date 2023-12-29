Четыре пожара ликвидировали за двое суток в Псковской области

09:29, 29 декабря 2023, ПАИ

Четыре пожара ликвидировали пожарные за двое суток в Псковской области, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».

Жилой дом сгорел на улице Харченко в Дедовичах. Пострадала 73-летняя женщина. Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы электросети внутри жилого дома. Баню спасли.

Пластиковый мусорный контейнер сгорел в мусоросборочной камере на улице Байкова в Пскове. Предварительной причиной возгорания является неосторожное обращение с огнём.

Бесхозное строение сгорело в деревне Смуравьево-2 в Гдовском районе. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.

Хозяйственная постройка сгорела в деревне Карабаново Невельского района. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки на вводе в хозяйственную постройку.