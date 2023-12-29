Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

14 тысяч договоров на догазификацию исполнил «Газпром» в Псковской области

Предварительные итоги работы в 2023 году подвели в «Газпром газораспределение Псков». В рамках догазификации от жителей Псковской области принято около 20 тысяч заявок, а заключено более 17 тысяч договоров, из которых около 14 тысяч исполнены. Об этом ПАИ сообщили в компании.

14 тысяч договоров на догазификацию исполнил «Газпром» в Псковской области. Фото: ПАИ

Кроме того, приняты четыре заявки на догазификацию медицинских и образовательных организаций и заключён один договор.

Продолжается работа по реализации программы развития газоснабжения и газификации Псковской области на 2021-2025 годы. В частности, в 2023 году велось проектирование семи газопроводов-отводов и газораспределительных станций, а также 18 межпоселковых газопроводов, из которых завершены проектированием два газопровода-отвода и ГРС в Новоржевском и Пушкиногорском районах и семь межпоселковых газопроводов в Великолукском, Невельском, Усвятском и Красногородском районах. По трём межпоселковым газопроводам уже определены генеральные подрядные организации на выполнение строительно-монтажных работ и начались подготовительные работы для начала строительства.

Кроме того, специалисты провели строительство пяти межпоселковых газопроводов, из которых два завершены строительством в Новоржевском и Пушкиногорском районах и ещё по двум завершены строительно-монтажные работы линейной части в Островском и Невельском районах.

Также ведётся работа по повышению безопасности эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Результатом работы является отсутствие в 2022 и 2023 годах происшествий и пострадавших при использовании газа в быту.

«Несмотря на окончание 2023 года, мероприятия по догазификации не останавливаются. Впереди ещё много работы, связанной с развитием газоснабжения в Псковском области, и я уверен, что вместе с региональными властями все намеченные планы будут реализованы», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













29 декабря 2023

Итоги четвёртого сезона программы молодёжного предпринимательства «Я в деле» подвели в Москве
29 декабря 2023

Схему движения на перекрёстке Рижского проспекта и улицы Киселёва изменят в Пскове
29 декабря 2023

Школу креативных индустрий открыли в Пскове
29 декабря 2023

О съёмках Андрея Тарковского в Изборске узнают посетители новой выставки
29 декабря 2023

Заездные карманы для автобусов сохранят в Пскове
29 декабря 2023

38 многоквартирных домов дополнительно отремонтируют в Псковской области в 2024 году
29 декабря 2023

Перед спектаклем зрители Псковского театра смогут отправить близким специальную новогоднюю открытку
29 декабря 2023

Сбер открыл пять офисов нового формата для жителей Псковской области в 2023 году

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...