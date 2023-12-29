Две группы иностранцев задержали пограничники на госгранице в Печорском районе

12:22, 29 декабря 2023, ПАИ

Две группы иностранных граждан, пытавшихся незаконно пересечь границу Российской Федерации, задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Выяснилось, что задержанные – выходцы из стран Южной Азии и документов для нахождения в пограничной зоне не имели.

Иностранцы объяснили, что приехали в Псковскую область из Московского региона и планировали в обход установленных пунктов пропуска через госграницу уехать в страны Евросоюза в поисках лучших условий жизни.

Печорский районный суд привлёк часть иностранных граждан к административной ответственности по части 1.1 статьи 18.2 КоАП РФ в виде штрафов и выдворения с территории России.

Остальные жители Южной Азии задержаны на срок до 48 часов для выяснения всех обстоятельств правонарушения и принятия процессуального решения.