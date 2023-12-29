Игорь Сопов наградил псковичей за содействие в организации выборов

14:25, 29 декабря 2023, ПАИ

Председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов наградил региональным знаком «За содействие в организации выборов» пятерых псковичей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального избиркома.



Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области



Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области



Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области





За содействие в организации выборов награду получили заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин, вице-губернатор – председатель регионального комитета по финансам Татьяна Баринова, начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов, руководитель Регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области Алеся Михачёва и начальник ГУ МЧС России по Псковской области Сергей Лаврухин.

Ранее Игорь Сопов заявил, что явка 70 % в Псковской области на президентских выборах в 2024 году вполне реальна.