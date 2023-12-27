Явка 70% в Псковской области на президентских выборах вполне реальна – Игорь Сопов

17:36, 27 декабря 2023, ПАИ

Явка 70 % в Псковской области на выборах президента России в марте 2024 года вполне реальна, заявил председатель избирательной комиссии региона Игорь Сопов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Если брать статистику по выборам президента Российской Федерации в Псковской области в 2018 году, то у нас был показатель 65,34 %. Это в принципе за 30-летний опыт избрания президента лучший результат, который был у Псковской области. С учётом того, что информационная работа комиссии в этом году будет проводиться массированно, я считаю, что мы вполне сможем преодолеть планку в 70 %», – подчеркнул Игорь Сопов.

По его словам, это не фантастические цифры. «Например, во время губернаторской кампании в 2023 году в результате работы комиссии, которая проводила адресное информирование каждого избирателя, проходя домовладения и квартиры, нам удалось повысить явку на 2 %. Это достаточно большое количество», – заключил председатель избиркома.

Выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года. Голосование будет трёхдневным: 15, 16, 17 марта. Жители Псковской области смогут принять участие в выборах, используя дистанционное электронное голосование.