Современная техника и два года обучения: как оснащена школа креативных индустрий в Пскове

14:39, 29 декабря 2023, ПАИ

Как в Пскове устроена открывшаяся сегодня школа креативных индустрий, рассказал её директор Александр Боярков в беседе с корреспондентом ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ

























Сейчас в учреждении четыре площадки для занятий: студия дизайна, анимации, фото- и видеопроизводства, звукорежиссуры и саунд-дизайна. «Все они оснащены самыми передовыми, мощными комплектами оборудования. Думаю, что такого количества подобной техники в Псковской области нет. Сегодня у нас открытие, а уже после новогодних праздников, с 10 января, занятия продолжатся», – отметил Александр Боярков.

В школе будут заниматься дети от 12 до 17 лет, а всего в этот набор их будет 88 человек. Сама программа обучения рассчитана на два года, после завершения которой каждый участник получит сертификат о дополнительном образовании.

«У нас дети будут обучаться по специальной программе: первый год дети занимаются в разных студиях, пробуют себя во всех направлениях, которые мы предлагаем, а уже во второй год им предложат определённую специализацию. Ребёнок выбирает определённое направление и учится на нём весь год», – объяснил руководитель школы.

По итогам обучения в конце второго года дети будут получать конечный продукт – межстудийный проект, созданный с помощью проектной деятельности, уточнил Александр Боярков.

В самой школе, по его словам, самая современная техника. В частности, студия звукорежиссуры оборудована единственной в городе мониторной системой, которая позволяет создавать звуковые дорожки для кино. Тут же расположен и микрофонный парк.

Кроме того, каждая из студий оснащена лицензионным и программным обеспечением. Для участников школы также приобрели порядка 17 профессиональных камер, графические планшеты, стабилизаторы, два 3D-принтера, лазерный гравер, станок для анимации.

Всего в школе креативных индустрий будут вести занятия четыре преподавателя. «Дети будут приходить во второй половине дня, а в первой половине на нашей площадке будут заниматься студенты Псковского колледжа искусств», – сказал Александр Боярков.

Подобная школа позволит школьникам и студентам развить свои навыки, научиться новому и поближе познакомиться с работой в сфере креативных индустрий, заключил он.