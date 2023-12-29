Пропавшего 29-летнего мужчину разыскивают в Псковской области
29-летнего Владислава Тальзи разыскивают в Печорском муниципальном округе Псковской области. Об этом сообщается в группе регионального поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».
С 11 декабря местонахождение мужчины неизвестно.
Приметы: рост 186 сантиметров, худощавого телосложения, светло-русые волосы, серо-голубые глаза.
Он был одет в чёрное пальто, коричневые камуфляжные штаны, зелёные сапоги, чёрную шапку.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении мужчины, просят обращаться по телефону 8-800-700-54-52 или 112.
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