Пропавшего 29-летнего мужчину разыскивают в Псковской области

16:02, 29 декабря 2023, ПАИ

29-летнего Владислава Тальзи разыскивают в Печорском муниципальном округе Псковской области. Об этом сообщается в группе регионального поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

С 11 декабря местонахождение мужчины неизвестно.

Приметы: рост 186 сантиметров, худощавого телосложения, светло-русые волосы, серо-голубые глаза.

Он был одет в чёрное пальто, коричневые камуфляжные штаны, зелёные сапоги, чёрную шапку.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении мужчины, просят обращаться по телефону 8-800-700-54-52 или 112.