Михаил Ведерников рассказал про оставшиеся дела до Нового года
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вместе с волонтёрами посетил бойцов в 442-м военном госпитале сегодня, 30 декабря. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
«Пообщались, передали подарки к новому году, записали просьбы и обращения», – отметил губернатор.
Также Михаил Ведерников проверил ход подготовки помещений под Молодежный центр на улице Конной.
Ранее сообщалось, число рабочих на объекте будет увеличено.
«Работа в этом году завершается. Осталось отработать 131 документ в электронном офисе и несколько на бумаге. Тем не менее, не расслабляемся и держим руку на пульсе», – подчеркнул Михаил Ведерников.
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