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Общество

Михаил Ведерников рассказал про оставшиеся дела до Нового года

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вместе с волонтёрами посетил бойцов в 442-м военном госпитале сегодня, 30 декабря. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

«Пообщались, передали подарки к новому году, записали просьбы и обращения», – отметил губернатор.

Также Михаил Ведерников проверил ход подготовки помещений под Молодежный центр на улице Конной.

Ранее сообщалось, число рабочих на объекте будет увеличено.

Михаил Ведерников рассказал об оставшихся делах до Нового года. Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

«Работа в этом году завершается. Осталось отработать 131 документ в электронном офисе и несколько на бумаге. Тем не менее, не расслабляемся и держим руку на пульсе», – подчеркнул Михаил Ведерников.

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