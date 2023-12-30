Михаил Ведерников рассказал про оставшиеся дела до Нового года

15:00, 30 декабря 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вместе с волонтёрами посетил бойцов в 442-м военном госпитале сегодня, 30 декабря. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

«Пообщались, передали подарки к новому году, записали просьбы и обращения», – отметил губернатор.

Также Михаил Ведерников проверил ход подготовки помещений под Молодежный центр на улице Конной.

Ранее сообщалось, число рабочих на объекте будет увеличено.

«Работа в этом году завершается. Осталось отработать 131 документ в электронном офисе и несколько на бумаге. Тем не менее, не расслабляемся и держим руку на пульсе», – подчеркнул Михаил Ведерников.