Михаил Ведерников проконтролировал ход работ по созданию Дома молодежи

13:31, 30 декабря 2023, ПАИ

Ход работ по созданию регионального Дома молодежи в Пскове проконтролировал в субботу, 30 декабря, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, передает корреспондент ПАИ. Главу региона сопровождает вице-губернатор Игорь Шатурный и председатель комитета по ЖКХ и строительству Сергей Грахов.

Сейчас в Доме молодежи, который расположится на ул. Конная, д. 2 идут отделочные работы. Чтобы завершить их в течение полутора месяцев, работы после Нового года возобновятся уже 2 января. Число рабочих на объекте будет увеличено, заверил генеральный директор компании-подрядчика Иван Мешков главу региона. Возникли затруднения с поставкой оборудования для пожарной сигнализации, в этом правительство региона обещало помочь подрядчику.

Михаил Ведерников поручил ускорить темп работы, чтобы завершить их в течение 1,5 месяцев.

Напомним, по федеральной программе «Регион для молодых» Псковская область прошла конкурсный отбор и получила 197,33 млн рублей на создание Дома молодежи. Дом молодежи планируется к открытию на 1-2 этаже в доме на ул. Конной. 2. Здесь создается современное функциональное пространство молодежного центра.

На первом этаже планируется разместить региональный ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области, он уже работает в этом здании, галерейное пространство, офисные помещения для Центра молодежи и общественных инициатив, а также офис регионального отделения Общероссийского движения детей и молодежи «Движение Первых».

На втором этаже будет располагаться коворкинг-зона, актовый зал для проведения мероприятий и репетиций. Рядом с залом разместится студия звукозаписи, творческие пространства и офисные помещения, а также кабинет психологов, переговорные, лекторий. Кроме того, здесь первый в регионе Молодежный кадровый центр.