Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Михаил Ведерников посетил бойцов СВО в госпитале и поздравил с наступающим Новым годом

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил псковский филиал 442-го военного клинического госпиталя Минобороны России, где встретился с находящимися на лечении и реабилитации бойцами из зоны СВО сегодня, 30 декабря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Михаил Ведерников пообщался с военнослужащими, а также поздравил их с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым. Он вместе с волонтёрами вручил военнослужащим подарки.

Губернатор пожелал ребятам скорейшего выздоровления и поблагодарил их за мужество, которое они проявили.

«Для нас это ценно. В любом регионе нашей страны власти будут делать всё возможное, чтобы окружить заботой вас, ваших родных и близких. Это установка президента. Но мы это делаем не только по поручению — мы сами чувствуем, что это правильно», – подчеркнул глава региона.

Бойцы поблагодарили губернатора за внимание, которое оказывают им на Псковской земле.

Помимо этого, Михаил Ведерников осмотрел площадку, где строится новый корпус военного госпиталя. Отметим, что здание возводится благодаря личной договорённости губернатора с руководством Минобороны России. Сейчас строители заливают монолитные конструкции первого этажа. Руководство военного госпиталя отметило, что стройка идёт активно.

Планируется, что по окончании строительства нового здания старый корпус госпиталя тоже поставят под реконструкцию.

«Это важно, потому что у нас здесь и Псковский гарнизон большой, и из других регионов мы готовы ребят принимать», — заметил Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что Михаил Ведерников проконтролировал ход работ по созданию Дома молодёжи.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













30 декабря 2023

Добровольцы в костюмах Деда Мороза и Снегурочки организовали праздник детям в Псковской инфекционке
30 декабря 2023

Михаил Ведерников исполнил мечту мальчика из Херсонской области
30 декабря 2023

Михаил Ведерников посетил бойцов СВО в госпитале и поздравил с наступающим Новым годом
30 декабря 2023

На Всероссийскую премию «Служение» претендует Островский район
30 декабря 2023

Ключи от новых квартир вручили детям-сиротам в Псковском районе
30 декабря 2023

Михаил Ведерников рассказал про оставшиеся до Нового года дела
30 декабря 2023

Михаил Ведерников проконтролировал ход работ по созданию Дома молодёжи 
30 декабря 2023

Редакция издания «АиФ-Псков» подвела итоги года

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...