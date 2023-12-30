Михаил Ведерников посетил бойцов СВО в госпитале и поздравил с наступающим Новым годом

17:08, 30 декабря 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил псковский филиал 442-го военного клинического госпиталя Минобороны России, где встретился с находящимися на лечении и реабилитации бойцами из зоны СВО сегодня, 30 декабря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Михаил Ведерников пообщался с военнослужащими, а также поздравил их с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым. Он вместе с волонтёрами вручил военнослужащим подарки.

Губернатор пожелал ребятам скорейшего выздоровления и поблагодарил их за мужество, которое они проявили.

«Для нас это ценно. В любом регионе нашей страны власти будут делать всё возможное, чтобы окружить заботой вас, ваших родных и близких. Это установка президента. Но мы это делаем не только по поручению — мы сами чувствуем, что это правильно», – подчеркнул глава региона.

Бойцы поблагодарили губернатора за внимание, которое оказывают им на Псковской земле.

Помимо этого, Михаил Ведерников осмотрел площадку, где строится новый корпус военного госпиталя. Отметим, что здание возводится благодаря личной договорённости губернатора с руководством Минобороны России. Сейчас строители заливают монолитные конструкции первого этажа. Руководство военного госпиталя отметило, что стройка идёт активно.

Планируется, что по окончании строительства нового здания старый корпус госпиталя тоже поставят под реконструкцию.

«Это важно, потому что у нас здесь и Псковский гарнизон большой, и из других регионов мы готовы ребят принимать», — заметил Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что Михаил Ведерников проконтролировал ход работ по созданию Дома молодёжи.