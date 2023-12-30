На территории Псковского района действует запрет выхода на лёд, напомнила Наталья Фёдорова

20:00, 30 декабря 2023, ПАИ

Глава Псковского района Наталья Фёдорова напомнила псковичам, в особенности рыбакам, что на территории муниципалитета действует запрет выхода на лёд водоёмов. Об этом она написала в своём телеграм-канале.

«Настоятельно прошу вас помнить о том, что на территории муниципалитета действует запрет выхода на лёд водоёмов. Соблюдайте, пожалуйста, рекомендации ГИМС МЧС России по Псковской области – не выходить на лёд рек и озёр», – говорится в сообщении.

Она напомнила об опасности, которая подстерегает рыбаков на неокрепшем льду. Положительные суточные температуры способствуют тому, что лёд становится более хрупким, трескается, появляются полыньи, сказала она. В таких условиях категорически нельзя выходить на зимнюю рыбалку. Она отметила сегодняшний случай, который произошёл неподалеку от острова Белова: в Псковском районе в акватории Псковского озера четыре рыбака провалились под лёд при движении на мотобуксировщике. Подробности происшествия читайте в сообщениях МЧС России по Псковской области.

«Верю, что здравомыслие и законопослушность возобладают над рыбацким азартом! Берегите себя и своих близких!» – подчеркнула глава района.