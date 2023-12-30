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Происшествия

Четверо рыбаков провалились под лёд в Псковском озере, один из них погиб

В Псковском районе в акватории Псковского озера, у острова Белова, четыре рыбака провалились под лёд при движении на мотобуксировщике сегодня, 30 декабря. Об этом пишет «ПАИ. Псковская сводка».

Место происшествия у острова Белова. Фото здесь и далее: ПАИ

Сотрудниками поисково-спасательного отряда города Пскова из воды был спасён 61-летний мужчина. Очевидцами из воды были извлечены трое мужчин. 63-летний мужчина впоследствии скончался.

Сотрудниками ПСО Пскова пострадавшие были доставлены в деревню Жидилов Бор Псковского района и переданы бригаде скорой помощи для госпитализации в медучреждение.

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