Себежанка написала стих в поддержку военнослужащих в зоне СВО
Жительница Себежского района Надежда Дубинина написала стихотворение в поддержку военнослужащих из Псковской области, сообщает газета «Призыв».
Также себежская поэтесса поздравила военнослужащих с наступающим Новым годом.
«Знайте, дорогие наши герои, мы молимся за вас как можем, помогаем вам и всеми нашими помыслами желаем стойкости, удачи и, конечно, победы!» – желает поэтесса.
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