Себежанка написала стих в поддержку военнослужащих в зоне СВО

16:36, 31 декабря 2023, ПАИ

Жительница Себежского района Надежда Дубинина написала стихотворение в поддержку военнослужащих из Псковской области, сообщает газета «Призыв».

Также себежская поэтесса поздравила военнослужащих с наступающим Новым годом.

«Знайте, дорогие наши герои, мы молимся за вас как можем, помогаем вам и всеми нашими помыслами желаем стойкости, удачи и, конечно, победы!» – желает поэтесса.