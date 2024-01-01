Правила сдачи на права изменятся в России с 1 апреля

15:19, 01 января 2024, ПАИ

Обновлённый регламент сдачи экзамена на водительские права в России вступит в силу с 1 апреля 2024, пишет РИА Новости.

С этого момента максимальный штрафной балл, при наборе которого кандидату в водители ставится оценка «не сдал», будет увеличен с пяти до семи.

Кроме того, теперь отказ в сдаче на права будет выдан тем, у кого нет права на управление транспортными средствами других категорий и подкатегорий, при этом подвергнутым административному наказанию за управление автомобилем в нетрезвом виде или невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Такие граждане не будут допущены к сдаче экзаменов и смогут получить права только после окончания срока наказания.

Кроме того, основанием для приостановления экзаменов и выдачи водительских удостоверений станет окончание срока действия паспорта. Также права не смогут получить те, у кого истёк срок действия медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами. Такие граждане смогут получить права только после предоставления действующего паспорта или медицинского заключения.

Также не будут допущены к экзаменам те, кто должен явиться в военкомат по повестке.