Правила сдачи на права изменятся в России с 1 апреля
Обновлённый регламент сдачи экзамена на водительские права в России вступит в силу с 1 апреля 2024, пишет РИА Новости.
С этого момента максимальный штрафной балл, при наборе которого кандидату в водители ставится оценка «не сдал», будет увеличен с пяти до семи.
Кроме того, теперь отказ в сдаче на права будет выдан тем, у кого нет права на управление транспортными средствами других категорий и подкатегорий, при этом подвергнутым административному наказанию за управление автомобилем в нетрезвом виде или невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Такие граждане не будут допущены к сдаче экзаменов и смогут получить права только после окончания срока наказания.
Кроме того, основанием для приостановления экзаменов и выдачи водительских удостоверений станет окончание срока действия паспорта. Также права не смогут получить те, у кого истёк срок действия медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами. Такие граждане смогут получить права только после предоставления действующего паспорта или медицинского заключения.
Также не будут допущены к экзаменам те, кто должен явиться в военкомат по повестке.