Более двух миллионов россиян приняли участие в новогодних мероприятиях

16:14, 01 января 2024, ПАИ

Более 2,1 млн человек приняли участие в праздничных мероприятиях в новогоднюю ночь в России. Всего в стране прошли 4,3 тысячи мероприятий, пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

«Серьёзных нарушений правопорядка не зарегистрировано», – сообщила она.

Для обеспечения правопорядка были задействованы более 44 тысяч сотрудников полиции. Также были задействованы сотрудники Росгвардии, представители частных охранных организаций, общественных формирований и народных дружин.