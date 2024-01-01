Житель Тюмени стал третьим лотерейным миллиардером в России

17:02, 01 января 2024, ПАИ

Житель Тюмени стал третьим в истории лотерейным миллиардером в России. Об этом пишет РИА Новости.

Третьего лотерейного миллиардера определили по итогам новогоднего 1 526-го тиража «Русского лото».

Предварительно, выигрышный лотерейный билет, который по результатам тиража принёс своему обладателю главный приз в один миллиард рублей, был куплен в Тюмени, отметили в пресс-службе распространителя всероссийских гослотерей «Столото».