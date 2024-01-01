Житель Тюмени стал третьим лотерейным миллиардером в России
Житель Тюмени стал третьим в истории лотерейным миллиардером в России. Об этом пишет РИА Новости.
Третьего лотерейного миллиардера определили по итогам новогоднего 1 526-го тиража «Русского лото».
Предварительно, выигрышный лотерейный билет, который по результатам тиража принёс своему обладателю главный приз в один миллиард рублей, был куплен в Тюмени, отметили в пресс-службе распространителя всероссийских гослотерей «Столото».
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