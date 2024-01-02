Вспышка на Солнце в новогоднюю ночь не грозит серьёзными последствиями

22:59, 01 января 2024, ПАИ

В новогоднюю ночь на Солнце произошла самая сильная вспышка с 2017 года, однако она не приведёт к серьёзным негативным последствиям, сообщает «Российская газета».

Сила вспышки 1 января составляет Х5.0, и она стала сильнейшей за последние шесть лет. Для сравнения, в 2017 году сила вспышки достигла Х9.3, в 2003 году – Х28, а в 1859 году она могла составлять около Х1000, то есть вспышка в эту новогоднюю ночь оказалась достаточно скромной, можно сказать, рядовой среди происходящих на Солнце событий.

Отмечается, что сейчас мы живём в 25-м цикле 11-летнего цикла солнечной активности, который продлится примерно до 2030 года. Учёные утверждают, что он будет сравнительно слабым и вряд ли приведёт к серьёзным угрозам.

Напомним, последняя магнитная буря прошла в Псковской области 16 декабря.