Магнитная буря ожидается завтра в Псковской области

11:00, 15 декабря 2023, ПАИ

Слабая магнитная буря ожидается 16 декабря в Псковской области, сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН.

Согласно прогнозу, пик геомагнитной активности в регионе ожидается 16 декабря с 3:00 до 6:00, далее магнитное поле останется немного возбуждённым, а в 9:00 уже вернётся на нормальный уровень.

По данным космических коронографов, 14 декабря на Солнце была зафиксирована сильнейшая в этом году вспышка, из-за которой произошёл крупный выброс солнечного вещества в межпланетное пространство. По предварительным расчётам, солнечные массы либо не затронут Землю, либо окажут сильное ударное воздействие.

Прогнозируемая в субботу магнитная буря, по словам специалистов, связана не с произошедшей вспышкой, а с ожидаемым усилением солнечного ветра, подчеркнули специалисты.

Напомним, что последняя магнитная буря обрушилась на Землю 4 декабря. Её причиной стала корональная дыра на Солнце.