Светлой памяти Михалыча

17:41, 02 января 2024, ПАИ

Светлой памяти журналиста от Бога Владимира Фёдорова – нашего дорогого Михалыча.

Вчера, 1 января, на 87-м году жизни перестало биться сердце старейшего журналиста Псковской области, друга, подвижника и просто незаурядного труженика Владимира Михайловича Фёдорова.

Знаю Михалыча (именно так мы все его уважительно называли) с 1988 года, когда он работал в «Псковской правде» в отделе писем и держал руку на пульсе всей области. От коллег узнал про его военное детство, про тяжёлые последующие годы, инвалидность, сотрудничество с газетами – районкой, молодёжкой, про работу в «Молодом Ленинце», заочную учёбу на факультете журналистики ЛГУ в Ленинграде. В годы совместной работы в «Псковской правде» и «Новостях Пскова» невозможно было представить нашего Михалыча без командировок и встреч с незаурядными героями, которых он вёл по жизни, помогал словом и делом. Именно через них я и понял, что работаю с настоящим Журналистом с большой буквы.

А Михалыч от чистого сердца делился советами, брал с собой, ведь подобное общение – это лучшая школа жизни и журналистики. Тогда-то я и узнал про его родную деревню Устиново в Новоржевском районе, что недалеко от озера Вехно, храма Преображения Господня и имения Львовых Алтун. Позже про свою малую родину, её историю он будет сокровенно рассказывать уже в своих книгах. Никто никогда не напишет более тёплых и проникновенных строк про Алтун, который, к счастью, возродился. До сих пор помню его рассказ про войну, партизан и засидку снайпера на высоченной сосне (последняя стоит до сих пор).

Ещё Владимир Михайлович первым открыл цикл очерков на страницах коммунистической областной газеты о священниках-подвижниках – об отце Павле (Кравце) из деревни Белая и отце Серафиме (Шанькове) из аничковых Жабор, духовниках и хозяйственниках, которых местные жители мечтали видеть чуть ли не председателями своих колхозов. Время было такое, перестроечное. Но объединения церкви и хозяйств не произошло, зато читатели впервые узнавали про батюшек, духовные святыни и чем живёт наша деревня.

Вообще Владимир Михайлович стоял, как и положено подвижникам, у истоков многих добрых дел. Вместе с ним и великим искусствоведом Еленой Морозкиной мы открыли Будник, родину крестителя Руси князя Владимира и святой камень. Не от того ли Боженька хранил Михалыча и по жизни?

А ещё он очень любил своих двух дочерей, внуков и супругу Галину Корнеевну, в день 85-летия которой и ушёл из жизни, 1 января 2024 года.

Последний раз мы приезжали к Владимиру Михайловичу Фёдорову в 2022 году, когда председатель Совета ветеранов Псковской области вручил старейшему журналисту региона почётную грамоту и памятный подарок. Мы говорили о планах, о новых материалах в газете «КрЪ». Увы, не судьба…

Земля пухом, а через 40 дней Царствие Небесное. Имя великого труженика, писателя-деревенщика и защитника родного села навсегда останется в истории псковской журналистики. Прости, дорогой Михайлыч, если что не так…

Отпевание и проводы мастера слова состоятся в Пскове в храме Георгия со Взвоза в 10:00 в четверг, 4 января 2024 года (ул. Георгиевская, 1). Выше – фотографии и строки самого Михалыча, обнаруженные по горячим следам в личном архиве.

Олег Константинов, журналист

Фото из архива Олега Константинова