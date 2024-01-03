Отопление пропало в деревне Переслегино Великолукского района
Ситуацию со сбоем в работе котельной в деревне Переслегино прокомментировал глава Великолукского района Алексей Кузьмин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Утром 3 января в котельной деревни Переслегино произошла аварийная остановка работы. Это случилось в связи с выходом из строя насоса, отметил глава района.
По его словам, в настоящий момент ведутся аварийно-восстановительные работы.
Алексей Кузьмин принёс жителям деревни извинения за доставленные неудобства и подчеркнул, что подачу отопления восстановят в течение двух-трёх часов.
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