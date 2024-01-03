Отопление пропало в деревне Переслегино Великолукского района

11:43, 03 января 2024, ПАИ

Ситуацию со сбоем в работе котельной в деревне Переслегино прокомментировал глава Великолукского района Алексей Кузьмин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Утром 3 января в котельной деревни Переслегино произошла аварийная остановка работы. Это случилось в связи с выходом из строя насоса, отметил глава района.

По его словам, в настоящий момент ведутся аварийно-восстановительные работы.

Алексей Кузьмин принёс жителям деревни извинения за доставленные неудобства и подчеркнул, что подачу отопления восстановят в течение двух-трёх часов.