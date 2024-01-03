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Общество

Илон Маск предупредил об угрозе демографического коллапса в мире

Демографический коллапс угрожает человечеству, заявил предприниматель Илон Маск в соцсети X.

В соцсети пользователи отметили, что в нескольких странах зафиксирован рекордно низкий уровень рождаемости. По мнению Илона Маска, именно демографический коллапс является наибольшей проблемой, с которой сталкивается человечество.

Ранее предприниматель заявлял, что из-за демографического коллапса могут исчезнуть целые нации. Также он отмечал, что 2024 год станет хуже предыдущих.

Напомним, что сегодня британские учёные объявили об установлении причины смерти пяти человек, которые погибли во время открытия гробницы египетского фараона Тутанхамона в 1922 году.

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