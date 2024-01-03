Учёные установили причину смерти археологов, открывших гробницу Тутанхамона

12:21, 03 января 2024, ПАИ

Британские учёные установили причину смерти пяти человек, которые погибли во время открытия гробницы египетского фараона Тутанхамона в 1922 году, сообщает РИА Новости.

Учёные считают, что смерть археологов связана не с «проклятием Тутанхамона». По их мнению, первооткрыватели умерли от «пещерной болезни». Специалисты провели анализ ДНК и нашли следы яда. Его источником являются грибки Aspergillus.

Археологи могли случайно вдохнуть ядовитые грибки, которые сохранялись в гробнице тысячелетиями.

Ранее стали известны результаты экспертизы старинных монет, найденных в Пскове.

Напомним, что продолжаются археологические исследования к северу от церкви Николы со Усохи в Пскове, на месте устройства подпорной стены.