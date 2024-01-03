Учёные установили причину смерти археологов, открывших гробницу Тутанхамона
Британские учёные установили причину смерти пяти человек, которые погибли во время открытия гробницы египетского фараона Тутанхамона в 1922 году, сообщает РИА Новости.
Учёные считают, что смерть археологов связана не с «проклятием Тутанхамона». По их мнению, первооткрыватели умерли от «пещерной болезни». Специалисты провели анализ ДНК и нашли следы яда. Его источником являются грибки Aspergillus.
Археологи могли случайно вдохнуть ядовитые грибки, которые сохранялись в гробнице тысячелетиями.
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