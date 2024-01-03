Ещё 27 случаев заражения гриппом среди непривитых псковичей зафиксировал Роспотребнадзор
27 случаев заражения гриппом среди непривитых жителей Псковской области зафиксировал Роспотребнадзор в последнюю неделю 2023 года, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ведомства.
За этот же период в регионе зафиксировали 4 548 случаев заражения ОРВИ. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ снизилась на 23,1 %.
По последним данным, в Псковской области прививку от гриппа сделали 270 100 человек, что составляет 45,9 % населения региона.
Отметим, что заболеваемость коронавирусом уменьшилась в Псковской области.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
03 января 2024
Жители Псковской области в общественных приёмных «Единой России» оставляют подписи в поддержку выдвижения Владимира Путина
03 января 2024
Ещё 27 случаев заражения гриппом среди непривитых псковичей зафиксировал Роспотребнадзор