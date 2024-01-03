Концерт заслуженной артистки России Натальи Александровой и ансамбля «Псков» пройдёт 13 января
Концерт псковской вокалистки, заслуженной артистки России Натальи Александровой пройдёт в Псковской областной филармонии 13 января в 17:00, сообщили ПАИ организаторы.
Солистка совместно с ансамблем русской музыки «Псков», Ольгой Алексеевой (гусли), Серафимой Вербанович (вокал), а также при участии артистов Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Александра Назарова (скрипка), Дарины Дудиной (фортепиано) и Игоря Милехина (ударные) исполнит песни и романсы.
Подробную информацию можно узнать по телефону (8 8112) 66-89-20.
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