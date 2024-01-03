Число жертв теракта в Иране выросло до 73
Число жертв теракта у кладбища в Иране в городе Керман, где проходило траурное шествие по случаю годовщины гибели иранского генерала Касема Сулеймани, выросло до 73 человек, сообщают «Известия» со ссылкой на иранские СМИ.
Из-за произошедшего взрыва 171 человек также получил ранения.
По последним данным, всего у кладбища произошло два взрыва.
Напомним, Касем Сулеймани был генерал-лейтенантом иранской армии. 3 января 2020 года США нанесли авиаудар, в результате которого и погиб Касем Сулеймани.
Ранее сообщалось, что из-за серии мощных землетрясений в Японии погибло 73 человека, пострадали свыше 100 человек.
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