Число жертв теракта в Иране выросло до 73

17:05, 03 января 2024, ПАИ

Число жертв теракта у кладбища в Иране в городе Керман, где проходило траурное шествие по случаю годовщины гибели иранского генерала Касема Сулеймани, выросло до 73 человек, сообщают «Известия» со ссылкой на иранские СМИ.

Из-за произошедшего взрыва 171 человек также получил ранения.

По последним данным, всего у кладбища произошло два взрыва.

Напомним, Касем Сулеймани был генерал-лейтенантом иранской армии. 3 января 2020 года США нанесли авиаудар, в результате которого и погиб Касем Сулеймани.

Ранее сообщалось, что из-за серии мощных землетрясений в Японии погибло 73 человека, пострадали свыше 100 человек.