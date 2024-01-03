Число жертв землетрясений в Японии возросло до 73

14:54, 03 января 2024, ПАИ

Число жертв серии мощных землетрясений в японской префектуре Исикава выросло до 73, сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти.

Больше всего от землетрясений пострадали города Вадзима и Судзу.

Всего в Японии произошло уже более 520 землетрясений различной силы, магнитуда самого мощного из них составила 7,6. Землетрясения разрушили более 200 жилых домов и свыше 250 построек. Погибло 73 человека, пострадали свыше 100 человек. Многие люди могут ещё находиться под завалами обрушившихся домов, их ищут спасатели.