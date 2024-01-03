Ушёл из жизни актёр Пётр Черняев, сыгравший в «Глухаре», «Интернах» и «Склифосовском»
В возрасте 70 лет скончался российский киновед, журналист, режиссёр и сценарист Пётр Черняев. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Союза кинематографистов России.
Пётр Черняев работал в качестве кинокритика, журналиста и артиста. Был главредом журнала «Кино-глаз». Его статьи публиковались в журналах «Советский экран», «Мнения», «Огонёк», «Правда».
Телезрителям он известен по российским сериалам «Адвокат», «Солдаты», «Молодой Волкодав», «Универ», «Ранетки», «След», «Глухарь», «Интерны», «Страна ОЗ», «Склифосовский» и другим работам.
Причина смерти Петра Черняева не названа. Время и место прощания объявят позже.
Отметим, ранее сообщалось, что скончалась ведущая программы «Время» и «Голубых огоньков», заслуженная артистка РСФСР Галина Зименкова. Она ушла из жизни в возрасте 82 лет.
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