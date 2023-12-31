Скончалась ведущая программы «Время» и «Голубых огоньков» Галина Зименкова

21:45, 31 декабря 2023, ПАИ

Ведущая программы «Время» и «Голубых огоньков», заслуженная артистка РСФСР Галина Зименкова скончалась на 83-м году жизни, сообщает Первый канал.

Прощание с Галиной Зименковой пройдёт 2 января в 11:00 в храме на Фестивальной улице в Москве.

Галина Зименкова родилась 25 ноября 1941 года в Казани. В 1963 году с отличием окончила Казанское театральное училище по специальности «актриса театра и кино». В 1973 году с отличием окончила режиссёрский факультет Ленинградского государственного института культуры имени Н. К. Крупской.

Работала диктором Казанского радио, диктором информационных программ Казанского ТВ, ведущей концертов на городских площадках.

С 1969 по 1990 год Галина Зименкова работала в отделе дикторов Центрального телевидения и Всесоюзного радио. Была ведущей программ «Время», «Подмосковные встречи», «Пусть всегда будет солнце», «Голубой огонёк» и других передач.

15 декабря умер первый главный дирижёр симфонического оркестра Псковской областной филармонии, саксофонист, преподаватель Псковского областного колледжа искусств Аркадий Галковский.

13 декабря в возрасте 60 лет скончался российский журналист, автор восьми произведений, по мотивам которым был снят российский детективный телесериал «Бандитский Петербург», Андрей Константинов.

В начале декабря скончалась художник-мультипликатор, режиссёр, автор более 200 мультфильмов, в том числе «Винни Пуха» и «Котёнка по имени Гав», Наталья Богомолова. Ей было 83 года.