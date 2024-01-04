В Псковской области 46,5% жителей регулярно занимаются спортом

11:09, 04 января 2024, ПАИ

В Псковской области 46,5% жителей регулярно занимаются спортом, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Михаил Ведерников. По его словам, к 2030 году в планах - достижение результата в 70%.

Для развития массового спорта в регионе создано 12 ФОКОТов, 26 площадок ГТО. Построена первая «умная» площадка в деревне Соловьи Псковского района. Это мини-стадион, обустроенный QR-кодами, через которые можно получить информацию, как правильно пользоваться тренажерами и выстроить индивидуальную тренировку. Ещё две такие площадки строятся в Пскове и Острове.