Водители сразу из трёх регионов России попали в ДТП в Псковской области

14:09, 04 января 2024, ПАИ

Водители сразу из трёх регионов России попали в одно ДТП в Псковской области. Столкновение трёх автомобилей произошло на трассе в деревне Аполье Пушкиногорского района, сообщает телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Госномера машин зарегистрированы в Москве, Ленинградской и Смоленской областях.



Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"



Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"



Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"



Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"



Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"



Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"



Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"



Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"



Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"

















По предварительным данным, пострадали два человека.



На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.