Водители сразу из трёх регионов России попали в ДТП в Псковской области
Водители сразу из трёх регионов России попали в одно ДТП в Псковской области. Столкновение трёх автомобилей произошло на трассе в деревне Аполье Пушкиногорского района, сообщает телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».
Госномера машин зарегистрированы в Москве, Ленинградской и Смоленской областях.
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Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
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Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
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Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
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Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
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Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
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Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
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Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
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Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
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Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
По предварительным данным, пострадали два человека.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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