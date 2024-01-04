Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Борис Елкин: Аварийные службы оперативно реагируют на сбои в подаче тепла и горячей воды в Пскове

Аварийные службы оперативно реагируют на сбои в подаче тепла и горячей воды в Пскове, сообщил в своём телеграм-канале глава города Борис Елкин.

Аварийные службы оперативно реагируют на сбои в подаче тепла и горячей воды в Пскове. Фото: ПАИ

«Сильные морозы испытывают на прочность систему теплоснабжения в городе. К сожалению, в некоторых домах произошли сбои с подачей горячей воды и тепла. Все адреса оперативно отработали аварийные службы», – написал он.

Устраняют неполадки с теплоснабжением на улице Инженерной, 125. Дом оборудован крышной котельной. Застройщик разбирается в проблеме, в течение дня обещает устранить поломку. «Лично контролирую этот процесс», – сообщил Борис Елкин.

«Пользуясь случаем, прошу всех подходить к использованию электроприборов разумно. Повышенная нагрузка на электросистему может привести к аварийным ситуациям. При неисправностях можно обращаться в Единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 055», – рекомендовал глава города.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













04 января 2024

О порядке уборки снега напомнили жителям Пыталовского района
04 января 2024

Лесного жителя запечатлели в Пушкинских Горах
04 января 2024

В Пскове продолжается реставрация исторической части города
04 января 2024

До -25 градусов ожидается в Псковской области 5 января
04 января 2024

Выставку работ Энгеля Насибулина открыли в Пушкинском заповеднике
04 января 2024

5 января в Псковскую область прибудет поезд Деда Мороза
04 января 2024

О сильнейшем снегопаде в Псковской области предупреждает МЧС
04 января 2024

Борис Елкин: Аварийные службы оперативно реагируют на сбои в подаче тепла и горячей воды в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...