Борис Елкин: Аварийные службы оперативно реагируют на сбои в подаче тепла и горячей воды в Пскове

16:05, 04 января 2024, ПАИ

Аварийные службы оперативно реагируют на сбои в подаче тепла и горячей воды в Пскове, сообщил в своём телеграм-канале глава города Борис Елкин.

«Сильные морозы испытывают на прочность систему теплоснабжения в городе. К сожалению, в некоторых домах произошли сбои с подачей горячей воды и тепла. Все адреса оперативно отработали аварийные службы», – написал он.

Устраняют неполадки с теплоснабжением на улице Инженерной, 125. Дом оборудован крышной котельной. Застройщик разбирается в проблеме, в течение дня обещает устранить поломку. «Лично контролирую этот процесс», – сообщил Борис Елкин.

«Пользуясь случаем, прошу всех подходить к использованию электроприборов разумно. Повышенная нагрузка на электросистему может привести к аварийным ситуациям. При неисправностях можно обращаться в Единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 055», – рекомендовал глава города.