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Общество

В Пскове продолжается реставрация исторической части города

Реставрация памятников архитектуры Псковского епархиального управления в исторической части Пскова продолжается, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области».

В Пскове продолжается реставрация исторической части города. Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»

В ближайшее время завершится масштабная реставрация Надвратного корпуса, построенного в 1906 году архитектором В. Л. Назимовым. Особенность постройки состоит в том, что в ней устроены въездные ворота, которые в начале XX века вели на территорию подворья Псково-Печерского монастыря.

Во время работ проведена вычинка кирпича, степень разрушения которого достигала аварийных масштабов. Некоторые стены перекладывали почти полностью, используя при этом исторический кирпич, который поставляли из Санкт-Петербурга. Была также воссоздана историческая ковка самих ворот, установлены художественные решётки, витражи и крест.

Кроме того, завершается реставрация Архиерейского дома, построенного в 1881 году архитектором А. Ю. Новицким. В нём были воссозданы элементы внутренней отделки помещений и декора фасадов и пола, а также устроены кровля, аттики, декоративная ковка балкона с видом на реку Великую. В настоящий момент заканчивается прокладка коммуникаций.

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